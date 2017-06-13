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Майк Тайсон: Хочу увидеть титульный бой Джошуа с Фьюри

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира Майк Тайсон заявил, что хотел бы увидеть поединок между Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

«Некоторые люди думают, что Фьюри – обычный клоун, но этот парень умеет драться. Он обучен отлично, тот же Кличко просто не мог попасть в него. Так давайте посмотрим, сумеет ли Джошуа попасть в него своим коронным ударом», - цитирует Тайсона Boxing Scene.

Напомним, 30 апреля Джошуа отправил в нокаут Владимира Кличко в чемпионском бою.

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