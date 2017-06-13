Майк Тайсон: Хочу увидеть титульный бой Джошуа с Фьюри

читайте также

Повторный бой Джошуа и Кличко может пройти в Нигерии Второй поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, возможно, продет в Нигерии. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

Виталий Кличко: Виню себя в поражении Владимира от Джошуа Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей реакции на поражение брата Владимира в поединке с Энтони Джошуа.

Владимир Кличко: В течение двух недель я объявлю о своем будущем Украинский боксер Владимир Кличко пока не определился касательно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Джошуа освобожден от обязательной защиты по линии IBF Международная боксерская федерация (IBF) освободила британского тяжеловеса Энтони Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с украинцем Владимиром Кличко.

Майк Тайсон: В бою с Мэйвезером Макгрегор будет выглядеть нелепо Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке чемпиона UFC Конора Макгрегора с непобедимым американским боксером Флойдом Мэйвезером.

Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Майк Тайсон: У Макгрегора не будет шансов против Мейвезера Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил мнение, что боец UFC Конор Макгрегор не сможет навязать борьбу Флойду Мейвезеру.

Майк Тайсон: В боксерском поединке Макгрегор будет выглядеть посмешищем против Мэйвезера Экс-чемпион по боксу Майк Тайсон высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером. Он считает, что по правилам бокса у Макгрегора нет шансов.

Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судейства Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.

Лебедев проведет бой с Флэнэганом Австралийский боксер Марк Флэнэгам подписал контракт на поединок россиянином Денисом Лебедевым.

Энтони Джошуа могут лишить чемпионского пояса IBF Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы тяжеловеса Энтони Джошуа, ожидает, что его боец в ближайшее время может быть лишен титула IBF.

Александр Усик: Через три года проведу бой с Джошуа Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в будущем планирует бой с чемпионом мира в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет во время боя с Джошуа Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что он дал неправильный совет своему брату Владимиру во время его боя с Энтони Джошуа.

Владимир Кличко: Бой с Джошуа лучший в карьере? Возможно и так Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о своем поражении от британца Энтони Джошуа.

Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Грувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Владимир Кличко не появится в эфире передачи, на которой должен был рассказать о продолжении карьеры Украинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.

Майк Тайсон: Поддержка жены и друзей помогли мне выйти из адской дыры Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, как он преодолел свои финансовые трудности.

Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем Президент WBA Джилберто Хесус Мендоса высказался о возможном бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйвезером.

Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.