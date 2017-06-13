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Тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бэзли: Для наших защитников будет большим вызовом остановить Смолова

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Ассистент главного тренера сборной Новой Зеландии Даррен Бэзли поделился мнением о сборной России.

– Встреча с Россией – это очень большой вызов для нас. Будет упорная игра. У российских болельщиков большие ожидания от своей команды. Игроки сборной России будут максимально подготовленными и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, но мы попытаемся выиграть, как и в любом другом матче. Мы понимаем, что это будет сложно.

– Ваши игроки выделяли в составе сборной России Федора Смолова. Кого бы вы выделили?
– Смолов – очень хороший игрок, да и вообще состав сборной России состоит из сильных футболистов. Они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской публики большие ожидания от его игры. Для наших защитников остановить Федора – большой вызов.

– Накануне сборная проиграла товарищеский матч белорусам. Вас это беспокоит?
– Это не тот результат, на который мы надеялись, но сейчас все делается ради игры в субботу. У нас было три недели на то, чтобы построить команду, игру, и ребята хорошо потрудились. Мы стараемся выиграть каждый матч, в том числе и товарищеский. Что бы мы ни взяли из игры с белорусами, это нам поможет подготовиться к матчу со сборной России, - передает слова Бэзли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Девятка – лучший!» Новая Зеландия чуть знает о России, но не о сборной России
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