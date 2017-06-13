Екатерина Некрасова: Немного волновалась перед прыжком

Российская прыгунья в воду Екатерина Некрасова рассказала, что немного волновалась перед дебютным прыжком на взрослом чемпионате Европы по прыжкам в воду.

«Бассейн здесь очень хороший, освещение очень интересное - все немного затемнено, но снаряды освещены и прыгать хорошо. Все хорошо, все устраивает. Я еще буду выступать на трамплине 3 метра. От дебюта ощущения очень странные: страшно очень, хотя и очень интересно выступать, бороться со взрослыми. Выступать в миксте мне нравится, это очень необычно и смотрится красиво», - цитирует Некрасову «Р-Спорт».

Напомним, что Илья Молчанов и Некрасова заняли четвертое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.