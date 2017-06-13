Владимир Абрамов: Гризманн ценит хорошее отношение к себе

Спортивный агент Владимир Абрамов прокомментировал продление контракта нападающего Антуана Гризманна с мадридским «Атлетико».

«Гризманн – милый, улыбчивый и добродушный парень. Это человек, который ценит отношение тренера, болельщиков и самой команды к нему. Он сохраняет преданность тем, кто в него верит», - цитирует Абрамова «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Гризманн продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года.