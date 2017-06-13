Андрей Василевский: В отсутствии Стэмкоса на первый план вышел Кучеров

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал непопадание команды в плей-офф Кубка Стэнли на минувшем чемпионате мира.

Почему «Тампа» не попала в плей-офф? Сами виноваты. Последние два месяца у нас были ударными, команда стала играть совсем по-другому. Но у нас сезон шел отрезками, какие-то выдавались хорошими, какие-то – провальными. Эта нестабильность и сказалась на конечном результате. Много упустили в третьих периодах. Но последние два месяца дали повод для оптимизма на будущий сезон.

В какой-то степени ключевой стала травма Стэмкоса. Когда лидер ломается второй год подряд, это расстраивает. Стивену не везет уже второй сезон. Но что сделаешь, зато без него на первый план вышли другие люди, тот же Кучеров. Он много забивал, хорошо играл. Все старались залатать эту дыру в составе, - рассказал Василевский в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» набрала 94 очка и , заняв десятое место в Восточной конференции, не попала в плей-офф.