Кайри Ирвинг: «Кливленд» будет готов вновь дать бой «Уорриорз»
Источник: ASAP SportsКомментарии
Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».
«Да, мы проиграли, это трудно будет принять и пережить. Однако из всего негатива нужно будет извлечь позитивные моменты и работать над ними. Сейчас мы едем в отпуск, а через несколько недель начнем новый поход за короной. Про поражение нужно забыть и готовиться к новому походу. Нужно отдать должное «Уоррирз», у них просто невероятная команда», - цитирует Ирвинга ASAP Sports.
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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