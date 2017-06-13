Андрей Василевский: Интервью Кучерова? На эмоциях можно и не такое сказать

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением о партнере по команде Никите Кучерове.

- Интервью Кучерова? На эмоциях можно и не такое сказать. Я не так хорошо знаю, что он сказал. Но я хорошо знаю его, Куч не будет всякой фигни говорить. Правду ведь никто не любит, поэтому многие стараются в интервью быть политкорректными, не давать обидные комментарии.

Он не то чтобы хмурый, злой или кого-то ненавидит. Он просто требовательный. Я считаю, что это хорошее качество для игрока. На самом деле он очень весёлый парень, - рассказал Василевский в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» набрала 94 очка и , заняв десятое место в Восточной конференции, не попала в плей-офф.

В минувшем сезоне 23-летний Кучеров стал вторым снайпером и пятым бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 85 (40+45) очков в 74 матчах.