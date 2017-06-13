Леброн Джеймс: Нет повода опускать голову
Источник: The ScoreКомментарии
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал о своих чувствах после поражения в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».
«На протяжении пяти матчей я отдавал все, что у меня есть и сейчас я не могу сказать, что есть повод опустить голову и грустить. Вот вы бы написали свою лучшую статью, а кто-то выберет другую. У вас не будет оснований унывать, вы просто подумали бы, что ваше время еще настанет», - цитирует Джеймса The Score.
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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