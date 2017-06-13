Андрей Василевский: Обмену Бишопа не радовался, все-таки я не такой мерзопакостный

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал, как он отреагировал на обмен основного голкипера клуба Бена Бишопа в «Лос-Анджелес».

- Эмоций было много, но нельзя сказать, что я радовался. Я все-таки не такой мерзопакостный. Воспринял спокойно, если судьба дает такой шанс, значит надо пользоваться.

В первый год мы, может, не особенно общались: у меня и знаний языка не хватало. Но в последние два года мы с ним наоборот, сдружились. Нельзя сказать, что стали лучшими друзьями, но Биш – один из тех, кого я считаю своим другом.

Общались ли с ним после обмена? Конечно. Я у него спрашивал про «Лос-Анджелес», он меня – про «Тампу». Он поздравлял, хвалил за хорошую игру. В каких-то моментах он ведь меня даже готовил, подсказывал, - рассказал Василевский в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» набрала 94 очка и , заняв десятое место в Восточной конференции, не попала в плей-офф.

