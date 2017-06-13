Руслан Нигматуллин: Карпин в «Арсенале»? У него нет планов менять жизнь

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».

«Мне кажется, что у Карпина сейчас нет планов менять что-то в своей жизни. Может ли он спокойно вернуться в большой футбол после работы в журналистике? Для настоящего профессионала, каким является Валерий, нет ничего невозможного. Однако мне кажется, что он сейчас отлично осваивается на «Матч ТВ».

Вообще, как только появляется какая-то команда, которой нужен тренер, сразу вспоминается фамилия Карпина, и новые слухи начинают муссироваться в прессе. Так я бы не стал воспринимать всерьез эту новость», - цитирует Нигматуллина «Газета.ру».

Напомним, ранее была информация, что Валерий Карпин может стать главным тренером «Арсенала», а телеканал «Матч ТВ» выступил с опровержением слухов.