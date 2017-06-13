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Вадим Евсеев: Думаю, у Слуцкого получится в «Халл Сити»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера английского клуба «Халл Сити».

- Я рад за Слуцкого, что он оказался там востребованным. Думаю, у него должно получиться, - цитирует Евсеева «Спорт FM». 

Ранее пресс-служба «Халл Сити» сообщила, что новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.

Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.

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