Вадим Евсеев: Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил игру
голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.
- Черчесов многих ребят просматривал, приглашал. На сегодняшний день в сборной играют сильнейшие на данный момент. Сейчас наша команда уделяет очень много внимания скоростной работе на поле.
Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной. У него характер сильный. Габулов в сборной? Это вопрос к Черчесову. Чисто по футбольному он и привлек его, - цитирует Евсеева «Спорт FM».
Ранее пресс-служба «Халл Сити» сообщила, что новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.
Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.
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