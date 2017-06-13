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Вадим Евсеев: Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев оценил игру голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

- Черчесов многих ребят просматривал, приглашал. На сегодняшний день в  сборной играют сильнейшие на данный момент. Сейчас наша команда уделяет очень много внимания скоростной работе на поле. 

Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной. У него характер сильный. Габулов в сборной? Это вопрос к Черчесову. Чисто по футбольному он и привлек его, - цитирует Евсеева «Спорт FM». 

Ранее пресс-служба «Халл Сити» сообщила, что новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.

Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.

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