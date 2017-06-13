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Китайские фанаты Dota 2 попросили Valve разобраться с ACE

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Китайские фанаты Dota 2 написали представителям Valve открытое письмо, в котором рассказали о вреде, который Китайская киберспортивная ассоциация (ACE) наносит сцене Dota 2. Портал CyberSport.ru опубликовал перевод письма.

«Это письмо от фанатов Dota из Китая. Каждое слово пропитано нашей глубочайшей любовью к Dota 2 и нашим полным признанием того, как усердно Valve создает классические киберспортивные бренды.

Как вы уже, возможно, слышали, в китайском сообществе Dota 2 творится полный беспорядок уже последние несколько месяцев. Команда Wings Gaming, чемпион TI6, была распущена из-за необоснованного и произвольного насильного внедрения законов и правил Китайской киберспортивной ассоциацией по Dota (далее — «ACE»). Вскоре исключили  EHOME. Нам кажется, что эта система «скрытых правил» и «мягкой жестокости» нанесла ущерб Dota-сцене и оказала излишнее давление на профессиональных игроков.

Будучи организацией, которая должна стабилизировать китайскую сцену, ACE, напротив, причинила ей огромный вред:

1. Публично были нарушены права профессиональных игроков, и их репутации был причинен вред. Совершенно немыслимо то, что игрокам мстят за их попытки прибегнуть к средствам судебной защиты в ответ на невыплату денег. Поскольку ACE контролирует многие сторонние турниры и деятельность, связанную с тренировками, игрокам не остается ничего, кроме как уступить. Это вредит возможностям игроков тренироваться и отпугнет будущих талантов от доты.

2. ACE известна тем, что принимает решения, руководствуясь своими эгоистическими интересами в бизнесе и грубо нарушая китайские законы. На этот раз жертвами стали Wings Gaming и EHOME, но в следующий раз на их месте может оказаться кто угодно другой. Непредсказуемое и вредоносное управление ACE заставляет китайских инвесторов нести огромные риски и отпугивает от дальнейших инвестиций в китайскую сцену.

3. Несмотря на то, что Dota 2 — не самая популярная киберспортивная дисциплина, наши фанаты не раз доказывали, что они вкладывают в игру очень много и эмоций, и финансов. В конце концов, невероятная самоотдача и выступление профессиональных игроков притягивают нас к этой игре. Нам как фанатам больно видеть, что наших любимых игроков угнетают и шантажируют.

4. Нашим игрокам нужны благоприятная атмосфера для ежедневных тренировок и сторонние турниры, чтобы они оттачивали свое мышление. Даже среди клубов ACE не прекращалось притеснение в различных формах (например, совместный отказ тренироваться с конкретными командами). Несмотря на то, что у ACE есть власть только над китайским регионом, ее влияние скоро распространится на международные турниры и соревнования от Valve.

Мы надеемся, что это станет достаточным доказательством того, что существование ACE вредит развитию Dota в Китае. Мы не отрицаем положительные влияние, которое она оказала на сцену ранее, но последние события показали уродство распределения её внутренней власти и недостаток баланса и проверок. Досадно, что ACE продолжает прятаться за маской представителя и главного судьи Dota 2 в Китае.

Продолжительность профессиональной карьеры в Dota 2 невелика, а золотой возраст профессиональных игроков приходится как раз на момент, когда обычные подростки идут в старшие классы или колледж. Поэтому многие игроки в Dota 2 не имеют возможности получить качественное образование и могут не знать, как защитить себя с помощью закона. В трудовых вопросах, учитывая, что система профсоюзов в Dota 2 еще недостаточно развита, игроки оказываются достаточно беспомощными в судебных делах с гегемонами индустрии, и это делает юридические услуги ещё более дорогими для них. Нам понятна осмотрительность Valve перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие шаги, и это не обязанность Valve — решать проблему, которая возникла из-за упущений в китайском праве.

Мы всего лишь хотим предложить следующее:

1. Поддерживать жертв — игроков и клубы — с помощью социальных сетей и порицать недобросовестные «решения», вынесенные ACE, и ее манипуляции.

2. Сотрудничать со спортивными функциональными подразделениями (в том числе Perfect World) под наблюдением китайских государственных органов. Направлять процесс нормотворчества, чтобы убедиться, что новые правила согласованы с правовой системой Китая, а также глобальной стратегией Valve по продвижению Dota 2.

3. Выстроить более эффективные каналы связи между Valve и профессиональными игроками. Направлять и заниматься образованием игроков в вопросах, связанных с их карьерой, в одобренных Valve рамках (например, Valve может направлять игроков, чтобы убедиться, что сроки их контрактов согласуются со сроками трансферов Valve для TI, и свести к минимуму проблемы на TI, которые могут возникнуть из-за трудовых конфликтов).

4. Постоянно оптимизировать игровой клиент или создать единую, интегрированную международную систему для сторонних турниров. Если сторонними турнирами будут управлять по единой системе и с большей прозрачностью, возможно, нам удастся предотвратить монополизацию неофициальных игр такими организациями, как ACE. Может быть, нам даже удастся предотвратить дальнейшее появление авторитарных организаций.

Никогда не бывает поздно восстановить справедливость; главное, чтобы она наступила. С помощью технических возможностей и стратегической проницательности Valve и усилий прогрессивных людей из различных секторов Китая, мы в конце концов найдем оптимальное решение, которое позволит нам преодолеть описанные выше проблемы. Говоря о проработанности, Dota 2 всегда была эталоном среди игр жанра MOBA. Мы верим, что Dota 2 станет примером в индустрии и с точки зрения регулирования и профессиональной среды.

Красивое лето в Сиэтле вот-вот наступит. Мы очень ждем невероятного TI7 и желаем вам больших успехов! С нетерпением ждем ваш ответ, Все подписавшиеся фанаты Dota 2».

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