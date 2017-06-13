Андре Игуодала: «Уорриорз» хотят стать величайшей командой в истории баскетбола

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал победу в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Мы не мстили «Кавальерс» за поражение в прошлом сезоне, мы просто воспользовались возможностью, которая нам выпала. Поражение в прошлогоднем финале толкнуло нас вперед, заставило работать больше.

Вы видели, как мы проводили четвертые четверти? Мы не паниковали, когда соперники наращивали темп и просто делали свою работу. Вон Карри всего одну передачу левой рукой отдал, это тоже признак того, что делали все, как и хотели.

Прошедший финал – уже история. Нам нужно продолжать трудиться, чтобы сделать то, чего мы хотим – стать самой великой командой в истории игры», - цитируем Игуодалу ASAP Sports.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.