Пол Щехура: Очень хочу стать частью олимпийской сборной Канады

Форвард «Трактора» Пол Щехура оценил свои шансы поехать на Олимпиаду-2018 в составе сборной Канады.

- В прошлом году состоялся мой дебют за сборную Канады на Кубке Германии. Как говорят в таких случаях, мечта стала реальностью. Что произойдет сейчас, и будет ли вызов на Олимпиаду, сложно предположить. Но сама вероятность очень сильно мотивирует! Все, что я могу сделать, это сосредоточиться, подготовиться к сезону, выдать максимально хороший старт чемпионата и ждать.



Канадская пресса уже называет меня в числе кандидатов на поездку на ОИ? Это большая честь, очень радует и лишь придает дополнительную мотивацию в преддверии сезона. Я очень хочу стать частью олимпийской сборной. Будем надеяться, что все сложится в мою пользу и мне удастся себя проявить, – передает слова Щехуры официальный сайт челябинской команды.

Напомним, что в конце марта клуб из Челябинска объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним канадцем.

