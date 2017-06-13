Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки10 : 31ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Щехура: Очень хочу стать частью олимпийской сборной Канады

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Форвард «Трактора» Пол Щехура оценил свои шансы поехать на Олимпиаду-2018 в составе сборной Канады.

- В прошлом году состоялся мой дебют за сборную Канады на Кубке Германии. Как говорят в таких случаях, мечта стала реальностью. Что произойдет сейчас, и будет ли вызов на Олимпиаду, сложно предположить. Но сама вероятность очень сильно мотивирует! Все, что я могу сделать, это сосредоточиться, подготовиться к сезону, выдать максимально хороший старт чемпионата и ждать.

Канадская пресса уже называет меня в числе кандидатов на поездку на ОИ? Это большая честь, очень радует и лишь придает дополнительную мотивацию в преддверии сезона. Я очень хочу стать частью олимпийской сборной. Будем надеяться, что все сложится в мою пользу и мне удастся себя проявить, – передает слова Щехуры официальный сайт челябинской команды.

Напомним, что в конце марта клуб из Челябинска объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним канадцем.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клим Костин: Надеюсь, что мой бросок даже лучше, чем у ЛайнеНападающий московского «Динамо» Клим Костин хочет продолжить карьеру в НХЛ, а также сравнил свою манеру игры с нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне.Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадец Тейлор БекСостав «Автомобилиста» пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год.Да придет спаситель? Топ-5 самых многообещающих тренеров КХЛДа придет спаситель? Топ-5 самых многообещающих тренеров КХЛРейтинг новых главных тренеров Континентальной лиги, которые в следующем сезоне могут вывести свои команды на более высокий уровень.Агент Ковальчука: Илья на 100 процентов готов к любым тренировкамНападающий Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Минское «Динамо» продлило контракт с ШинкевичемЗащитник Илья Шинкевич продолжит выступать за минское «Динамо». 27-летний игрок обороны подписал с клубом однолетний контракт.Радель Фазлеев: Через несколько лет будет понятно, кто сделал ошибку: я или «Ак Барс»Форвард «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев рассказал, почему решил уехать из «Ак Барса» в Северную Америку.Александр Титов: Нужно просто на 200% выполнять свою работуНовичок ХК «Сочи» Александр Титов рассказал, что нужно для того, чтобы закрепиться в КХЛ.ЦСКА интересуется вратарем сборной Казахстана КудрявцевымЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Сергею Кудрявцеву. Сейчас голкипер находится в подмосковном Ступино, где работает тренировочном лагере у Яна Кларка, сообщает «Шайба.kz».«Йокерит» расторг контракт с голкипером Хелениусом«Йокерит» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Рику Хелениусом.Владислав Третьяк: Для звезд вроде Малкина в России создадут условия не хуже, чем в АмерикеПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможности возвращения в Россию нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.Форвард сборной Финляндии Палола усилил состав «Йокерита»Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии Олли Палола подписал контракт с «Йокеритом».Доус не собирается переходить из «Барыса» в «Динамо»Нападающий Найджел Доус продолжит играть за «Барыс» и не собирается уходить в московское «Динамо», сообщает Шайба.kz.Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».«Лада» пригласила на просмотр ДьяковаЗащитник Кирилл Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт клуба.Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеруЧемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.«Лада» подписала защитника Геноуэя«Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.Шон Коллинз: Вярн и Яласваара порекомендовали мне ехать в «Сочи»Канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал свой переход в клуб.Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов попробует силы в Северной АмерикеВоспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».Капанен завершил игровую карьеруИзвестный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.
Футбол
Аргентина забила шесть голов в ворота Сингапура
Футбол
Ибрагимович может рассмотреть вариант возвращения в «Милан»
Футбол
Антуан Гризманн: Я очень рад, что проведу с «Атлетико» еще один сезон
Футбол
«Амкар» продлит контракт с Гаджиевым
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Пол Щехура
Пол Щехуравсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости