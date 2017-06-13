Манолас и Паредес попали в сферу интересов «Зенита»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Игроки итальянской «Ромы», защитник Костас Манолас и полузащитник Леандро Паредес попали в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».
Как сообщает Corriere Dello Sport, «Зенит» готов выложить за двух игроков 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Паредес провел 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 11 миллионов евро.
Манолас в минувшем сезоне принял участие в 45-ти матчах, забил один гол и сделал три голевых паса. Трансферная стоимость греческого защитника составляет 30 миллионов евро.
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