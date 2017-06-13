Владимир Гомельский: «Кливленд» сделал все, что смог

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Лично я борьбу увидел. Кроме того, я предугадал счет в финальной серии 4-1, и испытываю по этому поводу определенное чувство гордости.

Я так скажу: «Кливленд», сделал все, что мог. Однако преимущество «Голден Стэйт» было настолько большим не только по составу, но и по манере игры. И, я думаю, что Стиву Керру надо поставить памятник про жизни. Прямо сейчас. За то, что он придумал такую игру. «Голден Стэйт» меня поразил, хотя и не болел за такую команду. Как и за «Кливленд». Поэтому я смотрел на игру объективно.

«Голден Стэйт» играет легко и красиво, заботясь о нас и о нашем эстетическом восприятии баскетбола. Клуб из Окленда сделал все, что мог для популяризации этого вида спорта. Но и «Кливленд» был им под стать.

Мы увидели, как можно сыграть командную игру с четырьмя суперзвездами, и в этом стоит отметить заслугу тренера. И нам предстал «Кливленд», где «король и свита» - это тоже смотрелось.

В общем, эта финальная серия мне понравилась больше, чем прошлогодняя, которая была гораздо менее зрелищная», - цитирует Гомельского «Газета.ру».

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.