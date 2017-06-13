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Инна Дериглазова взяла серебро чемпионата Европы по фехтованию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Грузии чемпионате Европы по фехтованию российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль.

В финале соревнований российская спортсменка уступила итальянке Арианне Эрриго со счетом 14:15.

Бронзовые награды достались итальянке Аличе Вольпи и француженке Изаоре Тибю.

Фехтование
Чемпионат Европы
Тбилиси (Грузия)
Женщины
Рапира
Индивидуальное первенство

1. Арианна Эрриго (Италия)
2. Инна Дериглазова (Россия)
3. Исиора Тибу (Франция) и Алиса Вольпи (Италия)…
13. Марта Мартьянова (Россия)…
15. Аделина Загидуллина (Россия)…
25. Светлана Трипапина (Россия).

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