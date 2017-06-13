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Андре Уорд: Судьи проделали отличную работу в первом бою с Ковалевым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд отметил хорошую работу судей в поединке с Сергеем Ковалевым.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Все трое арбитров поставили счет 114-113 в пользу американца. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17

- Я думаю, что судьи увидели первый бой в правильном свете. Очевидно, всегда будут расхождения, но если вы посмотрите на судейские записки, они были логичными и все судьи пришли к одинаковому выводу. Это вам не 114-113, а потом 118-110. Тогда можно говорить, что кто-то смотрел в другом направлении. Счет одинаков и я думаю, что трое судей проделали огромную работу, которой легкоатлетическая комиссия штата Невада должна быть довольна. Они проделали отличную работу. За судьями наблюдал представитель, который проверял их работу. Я думаю, что все было правильно.

Неразбирающиеся в боксе люди, конечно, могут не согласился, потому что Ковалев отправил меня в нокдаун. Но я не думаю, что они помнят, что было после этого.

Боже мой, эти любители хардкора не привыкли видеть меня на настиле, я же провожу бои стоя на ногах. И я же восстановился после падения и огромное количество людей видели это. Они ждали моего поражения, но я же не сломался. Так?

И пусть эти люди подумают над тем, какая большая работа была продела, чтобы так провести бой, - сказал Уорд.

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