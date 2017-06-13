Артур Нигматуллин: У меня есть предложение из премьер-лиги

Вратарь Артур Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем будущем после ухода из «Тосно».

– У вас есть предложение от другой команды?

– Да, этот вопрос сейчас и решается. Но клуб называть не буду.

– Предложение из премьер-лиги?

– Да. В ближайшее время будет подробная информация, – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26-летний футболист перешел в тосненский клуб в 2016 году.

За «Тосно» Нигматуллин провел 36 матчей, в 17 из которых не пропустил ни одного мяча.

Клуб из Ленинградской области в по итогам сезона-2016/17 впервые в своей истории вышел в РФПЛ.