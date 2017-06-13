Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки10 : 31ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Нигматуллин: У меня есть предложение из премьер-лиги

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь Артур Нигматуллин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем будущем после ухода из «Тосно».

– У вас есть предложение от другой команды?
– Да, этот вопрос сейчас и решается. Но клуб называть не буду.

– Предложение из премьер-лиги?
– Да. В ближайшее время будет подробная информация, – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26-летний футболист перешел в тосненский клуб в 2016 году.

За «Тосно» Нигматуллин провел 36 матчей,  в 17 из которых не пропустил ни одного мяча.

Клуб из Ленинградской области в по итогам сезона-2016/17 впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Лиона»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Нигматуллин покинул «Тосно»Вратарь Артур Нигматуллин покинул «Тосно» по истечении контракта, сообщает официальный сайт команды.Вячеслав Матюшенко: «Тосно» практически завершил трансферную политикуГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что клубу осталось только решить проблему с вратарской линией.«Тосно» претендует на игрока сборной БелоруссииКак сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.«Тосно» продлил контракт с Чиркиным«Тосно» продлил контракт с полузащитником Григорем Чиркиным, сообщается на официальном сайте клуба.«Тосно» продлил контракт с МухаметшинымПолузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год.Ян Казаев: Должен был поехать на сбор с «Амкаром», но не смог отказаться от предложения «Тосно»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал свой переход в клуб из подмосковных «Химок».Сухарев на год продлил контракт с «Тосно»Как сообщается на официальном сайте «Тосно» защитник Сергей Сухарев продлил контракт с футбольным клубом из Ленинградской области.Андрей Кутепов: Не сомневаюсь, что «Тосно» будет собирать полный «Петровский»Сенатор Совета Федерации РФ от Петербурга Андрей Кутепов считает, что на матчах «Тосно» в РФПЛ будет высокая посещаемость.Полузащитник «Тосно» Причиненко перешел в «Балтику»Полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко перешел в «Балтику», в которой на правах аренды провел часть предыдущего сезона в ФНЛ.«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛ«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кого должны бояться все клубы страны и что нужно изменить в календаре нового сезона.«Тосно» подписал экс-голкипера «Енисея» Опарина«Тосно» заключил соглашение с вратарем Михаилом Опариным, сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.«Тосно» расстался с защитником АравинымРуководство ленинградского «Тосно» приняло решение не продлевать контракт с защитником Алексее Аравиным.Полузащитник «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие рекомендации по РоссииПолузащитник «Тосно» Нуну Роша рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в российский клуб.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Защитник Гарбуз покинул «Тосно»Защитник Константин Гарбуз покинул «Тосно» в связи с окончанием срока действия трудового договора, сообщается на официальном сайте клуба.Георгий Мелкадзе: На переходе в «Тосно» сказалось то, что Парфенов и Бесчастных – спартаковские людиНападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от перехода в тосненский клуб.«Тосно» подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-ВердеПолузащитник румынского клуба «Университатя» Нуну Роша перешел в «Тосно».Ян Казаев: Думаю, болельщики «Химок» поймут, почему я принял предложение «Тосно»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев, перешедший из «Химок», попрощался с бывшей командой.Полузащитник «Химок» Казаев перешел в «Тосно»Полузащитник «Химок» Ян Казаев подписал контракт с «Тосно», сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
Футбол
Аргентина забила шесть голов в ворота Сингапура
Футбол
Ибрагимович может рассмотреть вариант возвращения в «Милан»
Футбол
Антуан Гризманн: Я очень рад, что проведу с «Атлетико» еще один сезон
Футбол
«Амкар» продлит контракт с Гаджиевым
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Артур Нигматуллин
Артур Нигматуллинвсе новости