Роберто Манчини: У «Зенита» одна цель - выиграть чемпионат

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о своем назначении на этот пост.



- Благодарю за радушный прием, я знал, что болельщики «Зенита» активны, но не знал, что настолько. Спасибо губернатора, который вспомнил чемпионат Европы-1988. Поражен его памятью! Спасибо Алексею Миллеру, его поддержка нам необходима - я уверен в том, что она будет. И в будущем поможет стать нам лучше. Спасибо мистеру Дюкову и мистеру Фурсенко. Надеюсь, мы снова начнем выигрывать и вернемся в Лигу чемпионов. Мы постараемся приложить максимум усилий и попасть в Лигу чемпионов в следующем чемпионов, выиграв чемпионат.

- Какие цели у команды и как их достичь?

- Цель одна - выиграть чемпионат. Условия: нужно наладить отношения между техническим персоналом, старыми футболистами и новыми игроками, которые еще придут.

- Как будет строиться трансферная политика «Зенита»?

- Трансферные цели таковы, что мы должны подписать футболистов, которые соответствуют «Зениту» - по характеристикам, игре. Константин Сарсания - спортивный директор, мы будем часто видеться и обсуждать актуальные вопросы.

- Почему подписали Нобоа?

- Это очень техничный игрок без контракта. Мы это сделали, потому что он хорошо знаком с российским чемпионатом. У него большой опыт - это главная причина, почему мы его подписали.

- Кто будет входить в тренерский штаб?

- Завтра я начну работать, мы обсудим это с помощниками. Важно, чтобы в тренерский штаб входили Тимощук, Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.



- Какие аргументы были решающими, когда вы приняли предложение от «Зенита»?

- Единственный аргумент - это тот, который привел мистер Фурсенко. Мы повысим уровень клуба, достигнем новые высоты. Я сразу согласился. «Зенит» - известный клуб не только в России, но и в мире, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

