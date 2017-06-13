Сергей Фурсенко: Пригласили Манчини, потому что он проповедует мощную, яркую игру

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.



- «Зенит» всегда играл для болельщиков. Да здравствуют наши болельщики! Мы пригласили Манчини, потому что он проповедует мощную, яркую игру. Победа будет за нами! - передает слова Сарсании корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.