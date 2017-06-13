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Манчини и Фурсенко приехали на презентацию главного тренера

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Новый главный тренер «Зенита», который прилетел в Петербург вечером, приехал на презентацию в «Ленинград Центр».

Роберто Манчини появился вместе с председателем правления «Зенита» Сергеем Фурсенко.

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года. 

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