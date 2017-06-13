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Алексей «Bafik» Бафадаров: Team Liquid завоевали прямое приглашение на The International

Комментарии

Комментатор студии SLTV Алексей «Bafik» Бафадаров в интервью «Чемпионату» поделился мнением о формате группового этапа EPICENTER: Moscow и о инвайтах для Team Secret и LGD.FY на The International. Он также прокомментировал выступление Team Liquid на турнире.

«Пожалуй, единственный минус выбывания из группового этапа заключается в том, что многие команды не сыграют на сцене. Тем не менее считаю такой подход верным. Для зрителя это прекрасно: накал, драма, каждый матч — как последний. Если же говорить о спортивной составляющей и удобстве для игроков, то наличие нижней сетки, конечно, лучше. Формат The International — идеальный формат, на мой взгляд. Тут довольны и команды, и зрители. И групповой формат не теряет актуальности. Разве что у зрителя происходит перенасыщение дотой в групповом этапе и уследить за всеми матчами физически невозможно.

Нужно понимать, в Китае и Европе есть более стабильные и успешные коллективы на данный момент (IG, Newbee, OG, Team Liquid). Team Secret должна без особых проблем проходить квалификацию, и им это будет полезно. У LGD.FY всё сложнее, ведь в китайской квалификации борьба куда серьёзнее. Но, на мой взгляд, им ещё есть что доказывать.

Сумаил «SumaiL» Хассан — самое важное звено в команде, и это понимают все. Но ведь Сумаила пыталась выключить не только Team Liquid. Помимо особого внимания мидеру EG, европейская команда показала серьёзную стратегическую работу. Против них очень сложно драфтить, это команда с колоссальным набором рабочих персонажей. Они серьёзно подошли к вопросу стаков, и, если вы обратите внимание, буквально в каждой игре их ключевые персонажи вырывались вперёд за счёт этого аспекта. Думаю, к The International мы вернёмся к блокированию древних против множества героев.

В ходе турнира они набрали форму, выявили свои самые сильные стороны и грамотно использовали их. Соперники оказались не готовыми к такой доте. Думаю, «жидкие» завоевали прямое приглашение на The International, победив на двух LAN-турнирах. Но там всё будет намного сложнее, ведь после громких побед они записали себя в фавориты, а это серьёзное давление».

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