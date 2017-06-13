Владимир Гомельский: Керр - гений
Источник: Газета.RuКомментарии
Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».
«Самый главный фактор их победы – гениальность Керра как тренера. У «Голден Стэйт» переход от обороны в атаку – самый быстрый, эффективность раннего нападения у них – самая высокая в лиге. И это не я говорю, а статистика. Позиционное нападение, которое у них есть, даже против самых выверенных защит постоянно доказывает свою эффективность, и это уже я сам говорю», - цитирует Гомельского «Газета.ру».
Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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