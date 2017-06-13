Агент: Гранкин стал игроком «Белогорья»

Чемпион Олимпийских игр-2012 в составе сборной России Сергей Гранкин подписал контракт с «Белогорьем».

«Исторический момент! Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин только что подписал контракт с клубом «Белогорье» Белгород сроком на один сезон! Это важный шаг в карьере Сергея и клуба Белгород. От всей души желаем Сергею и «Белогорью» успехов в новом сезоне», - написал агент Владимир Касторнов в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Исторический момент! Клиент агентства "ПроВолей" олимпийский чемпион Лондона 2012 Сергей Гранкин, только что подписал контракт с клубом "Белогорье" Белгород сроком на один сезон! Это важный шаг в карьере Сергея и клуба Белгород. От всей души желаем Сергею и Белогорью успехов в новом сезоне!!! Публикация от Vladimir Kastornov (@vladaboom) Июн 13 2017 в 9:01 PDT

«Белогорье» по итогам прошлого сезона стало четвертым в чемпионате России и выступит в Кубке ЕКВ.