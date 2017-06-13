Георгий Полтавченко: Благодарен руководству «Зенита» за решение поменять главного тренера

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».



- Я рад поприветствовать нового главного тренера прославленного «Зенита» Роберто Манчини. В последнее время мы заждались новых громких побед. Ситуация назрела. Я благодарен руководству «Зенита» и лично Алексею Миллеру за решение поменять тренерский штаб, чтобы наши надежды оправдались. Я рад, что нашу команду возглавит известный итальянский футболист. Я помню связку Манчини и Виалли. Я уверен, на посту главного тренера господин Манчини поможет «Зениту» вернуть достойное его первое место и добыть новые европейские награды, чтобы пополнить свою копилку и копилку «Зенита», - передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.