Алексей Миллер: «Зенит» заслужил быть первым - победной игрой, достижениями, богатой историей
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».
- «Зенит» сегодня самый популярный и самый любимый клуб в России. У него
самая мощная армия болельщиков. 15 млн человек от Калининграда до
Камчатки говорят, что болеют за «Зенит». «Зенит» заслужил быть первым -
победой игрой, достижениями, богатой истории. Петербург - родина
российского футбола. В начале 20 века здесь был создан Российский
футбольный союз. За нашу богатую историю - первый трофей «Зенит»
завоевал в 1944 году, когда в военные годы выиграл Кубок России - клуб
выиграл все национальные трофеи - и СССР, и России. «Зенит» - обладатель
всех европейских трофеев кроме Лиги чемпионов. Единственный клуб,
который владеет Суперкубок УЕФА. У «Зенита» сильное имя, мы входим в
топ-50 рейтинга сильных брендов. Мы самый известный российский клуб в
мире. Немаловажно, что клуб является финансово самодостаточным и
коммерчески успешным. Это наша база дальнейшего развития. Сеньор
Манчини, вы достигли серьезных результатов, но реально значимых побед вы
можете достигнуть в самой большой стране мира - России. Вы можете стать
чемпионом на 1/6 части суши и быть чемпионом на 11 часовых поясах.
Думаю, для вас это серьезный вызов, - передает слова Миллера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».