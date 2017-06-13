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Баскетболисты «Голден Стэйт» отказались от встречи с Трампом

Источник:  Лента.РуКомментарии

Игроки команды «Голден Стэйт Уорриорз», победившие в финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс» со счетом 4:1, отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Игроки «Уоррирз» провели голосование, в результате которого было принято решение не посещать Трампа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журналиста CNBC Шона Кинга.

После победы Дональда Трампа на выборах главный тренер «Уоррирорз» Стив Керр, а также многие баскетболисты команды неоднократно критиковали новоиспеченного президента США.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.

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