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Геннадий Шипулин: Гранкин сделал правильный выбор, став игроком «Белогорья»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин считает, что новичок команды Сергей Гранкин сможет реализовать свои лучшие качества в белгородском клубе.

«Контракт подписан, он проведет в «Белогорье» следующий сезон. Сергей - мастер, который не нуждается в представлении, и в «Белогорье» он встретится со многими своими друзьями, с которыми стал олимпийским чемпионом. Это уважаемая личность, знаковая фигура в волейболе. Человек захотел сделать перезагрузку в карьере, иногда это полезно игрокам. Он сделал правильный выбор, подписав контракт с нашим клубом», - приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.

Гранкин во вторник подписал контракт с «Белогорьем» сроком на один сезон.

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