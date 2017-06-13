Геннадий Шипулин: Гранкин сделал правильный выбор, став игроком «Белогорья»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент «Белогорья» Геннадий
Шипулин считает, что новичок команды Сергей Гранкин сможет реализовать свои
лучшие качества в белгородском клубе.
«Контракт подписан, он проведет в
«Белогорье» следующий сезон. Сергей - мастер, который не нуждается в
представлении, и в «Белогорье» он встретится со многими своими
друзьями, с которыми стал олимпийским чемпионом. Это уважаемая личность,
знаковая фигура в волейболе. Человек захотел сделать перезагрузку в карьере,
иногда это полезно игрокам. Он сделал правильный выбор, подписав контракт с
нашим клубом», - приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.
Гранкин во вторник подписал
контракт с «Белогорьем» сроком на один сезон.
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