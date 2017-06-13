Александр Дюков: Надеюсь, Манчини будет успешнее Спаллетти
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.
- У нас армия болельщиков, серьезная инфраструктура. Но «Зенит» никогда не останавливался на достигнутом. Мы возлагаем особые надежды на Роберто Манчини. Хотелось бы вспомнить Лучано Спаллетти, которого мы полюбили, который завоевал четыре трофея. Надеюсь, пребывания Манчини будет не менее, а то и более успешным. Клуб ставит задачу быть в десятке сильнейших клубов Европы. Мы уверены, что опыт Манчини позволит выполнить эту задачу, - передает слова Дюкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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