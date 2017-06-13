Роберто Манчини: Философия «Зенита»? Показывать хороший и отличный от других команд футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о своем назначении на этот пост.



- Я очень рад возглавить «Зенит», прибыть в прекрасный город. Наша философия будетзаключаться в демонстрировании отличного футбола - в смысле хорошего - и отличного от других команд. Начать надо со знакомства с персоналом, футболистами и продолжить плодотворную работу, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.