Роберто Манчини: Я лично от Данни не отказывался, у него закончился контракт, и он ушел

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об уходе из клуба Данни.



- Почему отказались от Данни?

- Я лично от него не отказывался. У него закончился контракт и он ушел. Он один из самых известных игроков «Зенита», он хороший футболист, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

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