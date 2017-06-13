Сергей Фурсенко: Будем стремиться к тому, чтобы в «Зените» были лучшие игроки российского чемпионата

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером клуба.



– Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол, игру высочайшего класса. Нам нужно вернуть чемпионство и Лигу чемпионов. В Лиге Европы мы будем стремиться к максимальному результату. Мы комплектуем команду российскими игроками в первую очередь, а затем сильными иностранными.

– Роберто Манчини известен тем, что стремился покупать дорогих игроков, после его периода работы «Манчестер Сити» попал под санкции УЕФА.

– Мы вышли из-под санкций УЕФА, у нас есть ресурсы на новичков. Мы будем стремиться к тому, чтобы в «Зените» были лучшие игроки российского чемпионата, - передает слова Сарсании корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.