Максим Матлаков: Зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу?

Новый чемпион Европы по шахматам гроссмейстер Максим Матлаков дал интервью «Советскому спорту». В нашем разговоре мы не могли ни коснуться футбола, ведь Максим преданный болельщик.

- Знаю, что вы футбольный болельщик, поэтому без вопросов о футболе нам не обойтись. Прошедший сезон для «Зенита» получился, пожалуй, самым неудачным за последние лет десять. Согласны?

- Да, это так. Причины? Их несколько. Халку и Виселю не удалось найти равноценную замену. И мне показалось, что Луческу (главный тренер. - Прим. ред.) не проникся зенитовским духом, историей клуба. Он только постоянно жаловался, чем всех раздражал еще больше.

Еще мне непонятно, зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу? Оба играли за принципиальных соперников. «Зенит» - «Спартак» - для Питера главное дерби, а тут игрок переходит из «Спартака». И что, нам теперь нужно его принимать за своего? Думаю, это неправильно.

! Полностью интервью с Максимом Матлаковым - завтра в свежем номере газеты и на сайте.