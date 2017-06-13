Артур Нигматуллин покинул «Тосно»

Вратарь ленинградского «Тосно» Артур Нигматуллин покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 26-летний футболист перешел в тосненский клуб в 2016 году.

За «Тосно» Нигматуллин провел 36 матчей, в 17 из которых не пропустил ни одного мяча, обратив на себя внимание клубов Премьер-Лиги.

Клуб из Ленинградской области в по итогам сезона-2016/17 впервые в своей истории вышел в РФПЛ.

Таблица трансферов РФПЛ