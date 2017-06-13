Максим Матлаков: Карлсен стоит в одном ряду с великими
Новый чемпион Европы по шахматам гроссмейстер Максим Матлаков дал интервью «Советскому спорту».
- С кем у
вас ассоциируются питерская шахматная школа?
- Прежде всего, с Борисом Спасским и Виктором Корчным. Стиль Виктора Львовича всегда вызвал у меня восхищение, подкупала его жажда борьбы, напор. Он ведь и в зрелом возрасте играл на очень приличном уровне.
- Обладай
классики прошлого нынешними знаниями теории, сейчас они были бы на первых ролях?
- Абсолютно в этом уверен. Сила игры, талант дается человеку от рождения. Это никуда бы не делось. А теория – дело наживное.
-
Карлсена уже можно поставить в один ряд с великими?
- Думаю, да. Не только за то, что он уже третий цикл владеет короной, что выиграл массу турниров. Магнус заставил нынешнее поколение пересмотреть отношение к шахматам. Он первым начал играть на победу на первый взгляд ничейные позиции. И выиграл много таких партий.
! Полностью интервью с Максимом Матлаковым - завтра в свежем номере газеты и на сайте.