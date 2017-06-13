Максим Матлаков: Карлсен стоит в одном ряду с великими

Новый чемпион Европы по шахматам гроссмейстер Максим Матлаков дал интервью «Советскому спорту».

- С кем у вас ассоциируются питерская шахматная школа?

- Прежде всего, с Борисом Спасским и Виктором Корчным. Стиль Виктора Львовича всегда вызвал у меня восхищение, подкупала его жажда борьбы, напор. Он ведь и в зрелом возрасте играл на очень приличном уровне.

- Обладай классики прошлого нынешними знаниями теории, сейчас они были бы на первых ролях?

- Абсолютно в этом уверен. Сила игры, талант дается человеку от рождения. Это никуда бы не делось. А теория – дело наживное.

- Карлсена уже можно поставить в один ряд с великими?

- Думаю, да. Не только за то, что он уже третий цикл владеет короной, что выиграл массу турниров. Магнус заставил нынешнее поколение пересмотреть отношение к шахматам. Он первым начал играть на победу на первый взгляд ничейные позиции. И выиграл много таких партий.

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