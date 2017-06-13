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Максим Матлаков: Любой мечтает выступать за сборную своей страны

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новый чемпион Европы по шахматам гроссмейстер Максим Матлаков дал интервью «Советскому спорту».

- Уже осознали, что вы - чемпион Европы?
- Откровенно говоря, пока нет. Понимаю, что сыграл хорошо, но эмоции от победы должны быть другими, более яркими.

- Куда поставите кубок?
- А кубок в этом году не вручали, ограничились медалью. Я так наделся, думал, вот поставлю на шкаф и буду на него смотреть.

- Благодаря победе на чемпионате Европы вас включили в состав сборной России. Ожидали приглашения?

- В предварительном составе меня не было, поэтому решение руководства федерации было для меня немного неожиданным (Матлаков и Владимир Федосеев, бронзовый призер ЧЕ, заменили в предварительном составе сборной Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева. – Прим. ред.). Что сказать? Любой спортсмен мечтает выступать за сборную своей страны, и я не исключение.

! Полностью интервью с Максимом Матлаковым - завтра в свежем номере газеты и на сайте.

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