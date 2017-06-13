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«Химки» - ЦСКА. Видеотрансляция решающего матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» примут московский ЦСКА. Их матч состоится в Подмосковье и начнется в 19:30 по столичному времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Не пропустите!

В первых матчах серии, которые прошли в Москве 8 июня и 10 июня, ЦСКА дважды переиграл химчан со счетом 94:88 и 99:79.

Напомним, что на пути к финалу ЦСКА выиграл серии у «Астаны» (3-0) и краснодарского «Локомотива-Кубани». «Химки» в свою очередь прошли «Енисей» (3-0) и петербургский «Зенит» (3-2).

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