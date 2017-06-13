Роберто Манчини: К сожалению, переговоры со сборной России не закончились ничем

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о переговорах со сборной России по футболу.



- Предложения от сборной России были, у нас были переговоры, которые, к сожалению, не привели ни к чему, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.