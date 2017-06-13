Горшков возглавит молодежную команду «Зенита», Давыдов - «Зенит-2»
Глава «Зенита» Сергей Фурсенко объявил о перестановках в тренерских штабах команд системы клуба.
В сезоне-2017/18 молодежную команду «Зенита» возглавит Александр Горшков, «Зенит-2» будет тренировать Анатолий Давыдов.
В предыдущем сезоне молодежную команду возглавлял Игорь Симутенков, который вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в основной команде, а «Зенит-2» тренировал Владислав Радимов.
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