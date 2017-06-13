Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в Турку

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Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире на этапе Мирового вызова На проходящем в голландском Хенгело этапе Мирового вызова россиянка Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире.

IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.

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Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Мария Ласицкене: Мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) поделилась впечатлениями от победы на международном турнире в польской Ополе.

Россиянка Ласицкене стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту На турнире IAAF в Ополе (Польша) российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении ВФЛА Ласицкене выступала под нейтральным флагом.

Мария Ласицкене: Тренер увидел недочеты в прыжках, нам будет над чем работать в Прохладном Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах после победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).

Мария Ласицкене: Если рекорды обнулят, все равно буду равняться на 2,09 Костадиновой Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) высказалась о предложении Европейской легкоатлетической ассоциации обнулить некоторые мировые рекорды.

Мария Ласицкене: Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина), показавшая лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, поделилась впечатлениями от победы.

Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Российская спортсменка Мария Ласицкене показала лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.

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Мария Ласицкене: Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о своих ближайших планах.

Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная команда Глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.

Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате Европы Российские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле.

Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.

Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги Агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.