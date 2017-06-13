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Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в Турку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.

Ласицкене во вторник показала результат 1,95 метра. Чемпионка мира затем попыталась преодолеть планку на высоте два метра, но не смогла этого сделать. Второе и третье места заняли, соответственно, украинки Оксана Окунева и Екатерина Табашник, взявшие высоту 1,88 метра, но с разного количества попыток.

Ранее Ласицкене победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме, стала первой на турнирах в Польше и Голландии.

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