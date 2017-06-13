Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в Турку
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская легкоатлетка Мария
Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова,
который проходит в финском Турку.
Ласицкене во вторник показала
результат 1,95 метра. Чемпионка мира затем попыталась преодолеть планку на
высоте два метра, но не смогла этого сделать. Второе и третье места заняли,
соответственно, украинки Оксана Окунева и Екатерина Табашник, взявшие высоту
1,88 метра, но с разного количества попыток.
Ранее Ласицкене победила на
этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме, стала первой на турнирах в Польше
и Голландии.
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