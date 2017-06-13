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Ди Франческо возглавил «Рому»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Итальянская «Рома» объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера.

Специалист подписал контракт до 2019 года, сменив на посту Лучано Спалетти. В прошлом сезоне Ди Франческо руководил «Сассуоло» и вывел команду в Лигу Европы.

Напомним, что в бытность игрока Ди Франческо выступал за «Рому» в сезонах 1997-2001.

«Я очень счастлив вернуться в «Рому», чтобы тренировать клуб, который для меня много значит. Я благодарен президенту Паллотте и всему руководству за эту возможность. Я выложусь полностью, чтобы команда получила те результаты, которые заслуживает», – приводит слова специалиста официальный сайт «волков».

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