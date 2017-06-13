Сергей Фурсенко: Мы все любим Данни, но строим команду с чистого листа

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об уходе Данни из клуба.



- Мы все любим Данни, он много принес в нашу команду. Тем не менее, мы строим совершенно новую команду с чистого листа. Мы огромное внимание уделяем медицинскому штабу, нужно отдать должное господину Дюкову, который создал классную инфраструктуру, - передает слова Сарсании корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.