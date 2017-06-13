Сергей Фурсенко: Сарсания займется не только трансферами, но и молодежью «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о функциях спортивного директора клуба Константина Сарсании.

- В сборной России всего два человека из «Зенита». Такого никогда не было. Приход Сарсании связан с тем, что он будет заниматься молодежью - не только трансферами, но и выстраивать всю вертикаль селекции от самых маленьких до первой команды. Мы много уделяем внимания этому.

Мы вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку, а Давыдов - «Зенит»-2. Занимаемся Академией, у нас есть интернат, который почти пустой. В первую команду вернется по крайней мере три воспитанника петербургского футбола. А наша цель - чтобы это было как безостановочное производство, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».