Сергей Фурсенко: Те игроки, которые не подойдут «Зениту», будут сданы в аренду или проданы

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о составе команды на первый сбор.

- Мы возьмем всех игроков на первый сбор. Будем смотреть, кто подходит. Кто не подходит - будут сданы в арену или проданы, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.