Сергей Фурсенко: Те игроки, которые не подойдут «Зениту», будут сданы в аренду или проданы
Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о составе команды на первый сбор.
- Мы возьмем всех игроков на первый сбор. Будем смотреть, кто подходит. Кто не подходит - будут сданы в арену или проданы, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».
Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.
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