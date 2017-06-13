Роберто Манчини: Кришито не говорил, что хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об общении с защитником команды Доменико Кришито.

- Общались ли с Доменико Кришито?



- Да, я общался с ним и не раз. Он говорил, что в Петербурге ему очень хорошо, он стал полноценным жителем Петербурга. Ему здесь нравится. О том, что он хочет уйти, Кришито не говорил, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».