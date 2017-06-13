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Роберто Манчини: Кришито не говорил, что хочет уйти из «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал об общении с защитником команды Доменико Кришито.

- Общались ли с Доменико Кришито?
- Да, я общался с ним и не раз. Он говорил, что в Петербурге ему очень хорошо, он стал полноценным жителем Петербурга. Ему здесь нравится. О том, что он хочет уйти, Кришито не говорил, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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