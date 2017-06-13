Сергей Фурсенко: Постараемся как можно быстрее переехать на новый стадион - начнем играть со второго тура

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о стадионе «Санкт-Петербург».

- Постараемся как можно быстрее переехать - начнем играть со второго тура. Есть недоделки, но их можно почувствовать и устранить, только придя на него. Мы будем агрессивно работать, потому что мы хотим, чтобы зрители обращали внимание на нашу игру, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 26 мая Фурсенко был назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита».

Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.