Сергей Фурсенко: Переход на «осень-весну» себя оправдал, это было правильное решение

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе на систему «осень-весна».

- Вы как глава РФС приняли решение о переходе на систему «осень-весна». Как относитесь к нему сейчас и к его влиянию на «Зенит»?

- Отношусь очень положительно. Мы заканчиваем на хороших полях. Я помню, как мы играли конец чемпионата в снегу.

Перерывы раз в два года бывают на чемпионат Европы и чемпионат мира, происходила чехарда. Мне кажется, основные президенты клубов поддерживают эту идею, она себя оправдала. Я вернулся в «Зенит», и я считаю, что это было правильное решение, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».