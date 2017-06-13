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Сергей Фурсенко: Переход на «осень-весну» себя оправдал, это было правильное решение

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе на систему «осень-весна».

- Вы как глава РФС приняли решение о переходе на систему «осень-весна». Как относитесь к нему сейчас и к его влиянию на «Зенит»?
- Отношусь очень положительно. Мы заканчиваем на хороших полях. Я помню, как мы играли конец чемпионата в снегу.

Перерывы раз в два года бывают на чемпионат Европы и чемпионат мира, происходила чехарда. Мне кажется, основные президенты клубов поддерживают эту идею, она себя оправдала. Я вернулся в «Зенит», и я считаю, что это было правильное решение, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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