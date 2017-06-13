Дрэймонд Грин: Залог успеха «Уоррирз» - агрессивность Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин похвалил своего партнера Стивена Карри.

«На старте нашего пути Карри ушел в тень. Он искал себя и наконец понял, что его игровая агрессивность – то, что нужно команде. Когда он это осознал, мы стали непобедимы.

Именно это стало залогом нашего успеха. Дело не в распределении ролей между Карри, Дюрантом или Томпсоном. Мяч сам приходил к тому, кому нужно и этот парень набирал нужные очки», - цитирует Грина The Score.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в пятом матче финальной серии и стали чемпионами НБА.